Así será el festejo por el aniversario de Viedma: un desfile cívico con puesta en escena y una feria abierta a la comunidad

Viedma celebra su identidad con un evento que invita a ser parte de su historia. Foto: gentileza.

Viedma se prepara para celebrar el próximo miércoles 22 de abril su 247° aniversario con un desfile cívico sobre la avenida 25 de Mayo y un espacio destinado a comercios y emprendedores locales, en una jornada que convocará a instituciones y vecinos.

En este contexto, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, decretó asueto administrativo para esa fecha para el personal estatal y docentes, con el objetivo de facilitar la participación en las actividades previstas.

El cronograma comenzará a las 9 con el acto protocolar. A las 10 se realizará la concentración de delegaciones en la plaza San Martín y, una hora más tarde, se dará inicio al desfile cívico sobre la avenida 25 de Mayo.

Desfile protocolar por la avenida central

El acto principal será el desfile cívico que recorrerá la avenida 25 de Mayo, uno de los ejes principales de la ciudad. El circuito estará organizado con vallas de seguridad y contará con una estructura destacada en su ingreso: un pórtico con pantalla LED y columnas con la identidad visual de Viedma, ubicado en la intersección con Ceferino Namuncurá.

El recorrido incluirá:

Inicio del desfile sobre avenida San Martín.

Ingreso por el pórtico principal.

Paso de delegaciones por el carril derecho de la avenida 25 de Mayo.

Giro frente al palco en la rotonda de la Fuente Pucará.

Retorno por la mano contraria.

Desconcentración sobre calle Moreno, detrás del edificio de Rentas.

Un palco central como eje del acto

El palco protocolar estará emplazado junto a la rotonda de la Fuente Pucará, convirtiéndose en el epicentro del acto oficial. Se trata de una estructura elevada, con capacidad para autoridades, decorada con cortinas verdes institucionales y cartelería alusiva al «247° Aniversario».

Entre los elementos destacados se incluyen:

Bandera argentina de gran formato en un mástil central.

Tribunas laterales para el público.

Banners con identidad «Viedma» en todo el perímetro.

La puesta en valor de la Fuente Pucará como punto icónico del evento.

El aniversario de Viedma convocará a toda la comunidad en una jornada abierta. Foto: Marcelo Ochoa.

Feria de emprendedores: un espacio clave

En paralelo al desfile, el evento contará con una feria destinada a negocios y emprendedores locales. Se instalarán 10 carpas beduinas blancas de 5×5 metros, distribuidas en un paseo arbolado, generando un espacio atractivo y accesible para vecinos y visitantes.

Cada módulo contará con:

Piso de madera de alto tránsito.

Laterales combinados (ciegos y transparentes).

Alfombrado interior.

Infraestructura preparada para exhibición de productos y servicios.

En total, la feria ocupará una superficie de 250 metros cuadrados, consolidándose como una oportunidad estratégica para potenciar el consumo local.

Desde la organización destacan que la propuesta busca trascender el evento puntual y consolidarse como una celebración anual de referencia en la región.

«Vuelta a los Puentes», la carrera aniversario que unirá Viedma y Carmen de Patagones

En paralelo a las actividades centrales por el aniversario, la Comarca sumará una propuesta deportiva, se trata de la carrera «Vuelta a los Puentes», organizada en conjunto por los municipios de Viedma y Patagones.

El evento tendrá lugar el domingo 26 de abril y propone un recorrido que conectará puntos emblemáticos de la región, con largada principal desde la Plaza 7 de Marzo, en Carmen de Patagones, y llegada en la pista de atletismo del Parque Ferreira, en Viedma.

La competencia estará dividida en dos modalidades. Por un lado, una prueba competitiva de 10 kilómetros, con categorías segmentadas por edad para damas y caballeros y premiación en cada una de ellas. Por otro, una instancia participativa de 6 kilómetros, pensada para quienes deseen sumarse sin el formato competitivo.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta completar el cupo previsto, con un máximo de 250 participantes. La propuesta incluye remera técnica, sistema de cronometraje, seguro, asistencia médica, hidratación y medalla finisher para quienes completen el recorrido.