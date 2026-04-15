Incendio en la sede central de BYD: llamas en el «corazón» del gigante chino y caída en las bolsas

Un incendio de grandes proporciones sacudió la madrugada del martes la sede central de BYD (Build Your Dreams) en el distrito de Pingshan, Shenzhen. El fuego, que se originó alrededor de las 2:48 am del martes, consumió un estacionamiento de varios niveles destinado al almacenamiento de unidades de prueba y vehículos para desguace.

A pesar de la espectacularidad de las imágenes, que mostraron densas columnas de humo negro visibles a kilómetros, las autoridades locales confirmaron que no se registraron heridos ni víctimas fatales.

La compañía, que recientemente superó a Ford en ventas globales anuales, emitió un comunicado aclarando que el incidente no afectó las líneas de producción ni unidades terminadas para la venta. Según informes de agencias internacionales como Reuters y medios como China Daily, las investigaciones preliminares descartaron una falla en las baterías (autocombustión) y apuntan a operaciones de construcción externas que habrían encendido materiales inflamables de forma accidental.

Impacto en los mercados y desconfianza inversora

Pese a las aclaraciones de la empresa, el mercado financiero reflejó el nerviosismo por la seguridad en las instalaciones del gigante de los autos eléctricos. Las acciones de BYD registraron las siguientes bajas tras el siniestro:

Bolsa de Hong Kong: Cayó un 0,9% , situándose cerca de los HK$ 109,30.

Cayó un , situándose cerca de los HK$ 109,30. Bolsa de Singapur: Operó con una baja del 0,6%.

Este retroceso ocurre en un contexto de alta sensibilidad para la firma, que viene navegando un mercado extremadamente competitivo y una desaceleración en el crecimiento de ventas interanuales durante los últimos meses.

BYD y su agresivo plan en la región

El incidente en China ocurre en un momento clave para la expansión de la marca en Sudamérica. BYD anunció recientemente que su planta de Camaçari (Bahía, Brasil) —la más grande fuera de Asia— planea cuadruplicar su producción hasta alcanzar las 600 mil unidades anuales.

Desde esa base, la automotriz planea abastecer el mercado argentino, donde inició operaciones formalmente en octubre de 2025. En apenas tres meses, se posicionó como la líder en ventas de autos 100% eléctricos en el país con modelos como el Dolphin Mini y el Song Pro. Para lo que resta de 2026, la firma mantiene su ambicioso objetivo de importar 50 mil unidades desde la región y China para consolidar su presencia en el mercado local.