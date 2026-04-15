Cierran el sendero a un mirador de Bariloche: la interrupción iniciará la próxima semana y será «hasta nuevo aviso»

La intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi lanzó un comunicado para informar que, a partir de la próxima semana de abril, se cerrará el paso a un mirador reconocido de Bariloche. Informaron que la medida se tomará «hasta nuevo aviso» debido a que se realizarán tareas de mantenimiento.

Cuándo inicia el cierre del sendero

El anuncio fue comunicado también por el Departamento de Guardaparques. Precisaron que el sendero que quedará cerrado es el que permite el paso al Mirado Lago Gutiérrez que se ubica en la seccional Gutiérrez.

La interrupción iniciará a partir del lunes 20 de abril y será «hasta nuevo aviso». La medida responde a la realización de tareas de mantenimiento, mejoras y refacción de la traza en este sendero de aproximadamente a un kilómetro de extensión.

«Por razones de seguridad, se solicita a residentes, visitantes y comunidad en general no ingresar a la senda mientras duren los trabajos, respetando la cartelería y las indicaciones del personal del Parque», solicitaron en el mismo comunicado.

Por otra parte informaron que la reapertura será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.