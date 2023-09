Destruyamos por siempre la tiranía

El retorno a la democracia entusiasmó con fuerza al pueblo argentino más a pesar de lo que costó lograrlo los gobernantes fracasaron en la misión impuesta y hoy nos encontramos luchando por sobrevivir en un régimen totalitario, absolutista que nos deja en la pobreza sin salida, aún aquellos que obtienen un trabajo digno y en blanco la remuneración que perciben no alcanza a satisfacer el monto de la canasta básica y así a pesar de cualquier esfuerzo laboral superlativo los trabajadores siguen siendo pobres aunque como cualquier tiranía el grupo que se somete a la voluntad del dueño del poder absoluto son beneficiados sin merecerlo es suficiente que el que oficia de esclavo agache la cabeza respondiendo a cualquier acción – incluso la más humillante.- que le es requerida desde el poder cada vez con el mismo latiguillo “Si señor como usted diga”.



Hoy nos enfrentamos a la posibilidad de romper en mil pedazos el régimen autoritario que nos hundió hasta el fondo del abismo, últimos entre todos los países del mundo ya que las próximas elecciones nos ofrece elegir a quienes nos pueden llevar a reencontrarnos con la democracia republicana obviando el riesgo de volver a elegir a quien pretende someternos sin límites.



Aquí es oportuno señalar un párrafo del prólogo a la traducción por Mariano Moreno del Contrato social de Rousseau que versa: “Tan reciente desengaño debe llenar de un terror religioso a los que promuevan la gran causa de estas provincias. En vano sus intenciones serán rectas, en vano harán grandes esfuerzos por el bien público o promoverán arreglos; Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía”.



Esta vez no podemos equivocarnos so pena de ser esclavos por varias generaciones. Digamos basta a los tiranos nosotros no lo merecen nuestros hijos y nietos. Una pizca de sentido común al tiempo de votar es lo que se pide.

Hector Luis Manchini

DNI 7779947

Zapala