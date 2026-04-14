Copa Libertadores: Marchesín se retiró llorando por una molestia en la rodilla y encendió las alarmas en Boca

Marchesín sintió un fuerte dolor en la rodilla y tuvo que ser reemplazado por Marchesín- (Clarín Fotografía)

Boca Juniors y Barcelona de Guayaquil se miden por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores en La Bombonera.

En los primeros minutos, el Xeneize comenzó impreciso y no logró imponer su idea de juego. En tanto, el conjunto ecuatoriano se acomodó mejor en la cancha y dominó la pelota.

En ese contexto, a los 10 minutos del primer tiempo, llegó la jugada que encendió todas las alarmas. Bryan Carabalí desbordó por derecha y habilitó a Luis Cano dentro del área. El delantero quedó mano a mano con Agustín Marchesín, pero envió un impreciso centro al segundo palo. En la continuidad de la acción, cuando el arquero se reacomodó en el arco, se le trabó la rodilla derecha y cayó al piso con claros gestos de dolor.

EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE AGUSTÍN MARCHESÍN EN BOCA-BARCELONA SC.



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De inmediato, sus compañeros alertaron al cuerpo técnico, que mandó a Leandro Brey a realizar la entrada en calor. Marchesín rompió en llanto y debió ser asistido para retirarse del campo de juego, visiblemente afectado, antes de ser reemplazado por el juvenil.

El ex Lanús venía de recuperarse recientemente de un desgarro grado 3 en el aductor, sufrido ante Instituto en La Bombonera, lesión que lo dejó afuera durante dos partidos.

Ahora, Boca espera los estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión. Por la reacción del arquero, no parecería tratarse de una molestia menor.