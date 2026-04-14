Neuquén avanza con el nuevo acceso norte: Mariano Gaido supervisó una obra clave para descomprimir el tránsito

El intendente Mariano Gaido recorrió este martes el avance de la obra del nuevo acceso norte a la ciudad de Neuquén, un proyecto estratégico que busca resolver los problemas de congestión vehicular en uno de los ingresos más transitados.

Nuevo acceso norte: Mariano Gaido destacó el avance de la obra en Neuquén

Los trabajos ya están en marcha y presentan un ritmo sostenido. En el lugar, las cuadrillas desarrollan tareas de cerramiento, demoliciones, excavaciones y resolución de interferencias con servicios como CALF y EPAS. En paralelo, se avanza con la preparación de las armaduras para las fundaciones del puente que reconfigurará el esquema vial en el sector.

Según detallaron desde el municipio, la obra permitirá que el tránsito que ingrese por avenida Raúl Alfonsín pueda derivarse hacia calle Jujuy o Diagonal 9 de Julio a través de un puente elevado. En tanto, quienes egresen de la ciudad lo harán por calle Salta, pasando por debajo de esa estructura.

Durante la recorrida, Gaido destacó la importancia de la intervención: “Es una obra que viene a resolver una situación de estrangulamiento del tránsito en el norte de la ciudad y dará una respuesta definitiva a ese problema”.

El jefe comunal también subrayó que la inversión, que asciende a 16 mil millones de pesos, se financia íntegramente con fondos del superávit municipal, sin recurrir al endeudamiento. “Habla de un Estado eficiente, que planifica, ahorra e invierte sin hipotecar el futuro”, afirmó.

Además, enmarcó el proyecto dentro de un plan integral de conectividad urbana que incluye intervenciones en el acceso este y el desarrollo de una nueva avenida para mejorar la circulación interna. “Son obras que jerarquizan y ordenan una ciudad que se ha transformado en una gran metrópolis”, sostuvo.

Por su parte, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, remarcó que la intervención impactará tanto en la seguridad como en la movilidad. Señaló que en horas pico el flujo en la zona supera los 60 mil vehículos diarios y valoró la implementación de desvíos que, según indicó, permitieron sostener e incluso mejorar la circulación durante la obra.

En tanto, la subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, explicó que los trabajos demandarán aproximadamente un año debido a la complejidad técnica del puente y al importante movimiento de suelo. No obstante, anticipó que los plazos podrían acortarse si se mantiene el ritmo actual.

El proyecto se complementa con otras intervenciones en el sector, como un estacionamiento subterráneo y un parque gastronómico. Junto al nuevo acceso, redefinirán el entorno de la rotonda Della Valentina y la Plaza de la Mujer. Esto consolidará una renovación urbana de gran escala en uno de los principales ingresos a la ciudad.