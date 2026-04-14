El Gobierno enfrenta una nueva licitación de deuda y buscará renovar $8,3 billones

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, realizará este miércoles una nueva licitación de deuda en pesos y en dólares con el objetivo de renovar vencimientos por aproximadamente $8,3 billones.

La operación será clave para el frente financiero, ya que el mercado pondrá la lupa en el nivel de tasas que el Gobierno convalide y en el porcentaje de rollover —la capacidad de refinanciar los vencimientos— que logre alcanzar el Tesoro.

Estrategia con instrumentos en pesos y dólares

Según trascendió, la licitación incluirá una combinación de letras y bonos en pesos —tanto a tasa fija como ajustados por CER o vinculados al dólar— junto con títulos en moneda estadounidense.

En ese marco, la Secretaría de Finanzas continuará con la colocación de los bonos en dólares AO27 y AO28, con los que buscará captar hasta US$150 millones en una primera instancia, ampliables en una segunda ronda por otros US$100 millones.

Estos instrumentos forman parte de la estrategia oficial para afrontar los vencimientos de deuda de mitad de año, que ascienden a unos US$4.500 millones.

Claves del mercado

La licitación se da en un contexto en el que el Tesoro viene aprovechando tasas reales relativamente bajas en los tramos medios y largos de la curva para extender los plazos de financiamiento.

En la última operación realizada en marzo, el Gobierno logró un rollover de 1,39 veces, es decir, consiguió renovar la totalidad de los vencimientos e incluso captar financiamiento adicional, sin necesidad de convalidar tasas significativamente más altas que las del mercado secundario.

Además, esa colocación permitió extender la vida promedio de la deuda a 562 días, muy por encima del promedio de 190 días que se registraba en lo que va de 2026.

El menú de instrumentos

La oferta incluirá:

Letras capitalizables en pesos con vencimiento en agosto de 2026 (nuevo instrumento)

Bonos ajustados por CER con vencimientos en 2028 y 2029 (reaperturas)

Bonos a tasa TAMAR con vencimientos en 2027

Bonos vinculados al dólar con vencimiento en 2028

Bonos en dólares al 6% con vencimientos en 2027 (AO27) y 2028 (AO28)

El resultado de esta licitación será seguido de cerca por analistas e inversores, ya que servirá como termómetro de la confianza del mercado en la estrategia financiera del Gobierno en un contexto económico desafiante.

Con información de N.A.