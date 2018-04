Desde hace 200 años nuestro país viene debatiéndose entre dos modelos: el de Rivadavia o Sarmiento, que rinde pleitesía a España, Inglaterra, Francia, EEUU, y el otro modelo de San Martín, Bolívar, Moreno, y tantos otros que pregonaban por la unión de Latinoamérica, y por supuesto en el caso de los argentinos, la distribución de la riqueza y la soberanía económica y política. En los últimos actos eleccionarios hemos podido apreciar como aquel vecino que no hablaba nunca de política o economía comenzaba hacerlo, y quien nunca nos dio un pista de pensar en el otro como un “enemigo o ser despreciable”, se expresa en ese sentido. La excusa fue la corrupción. Con esa palabra y con ese apotegma el actual presidente convenció a una parte de la población que lo voten, y así fue...

Hoy más de 50 funcionarios del actual gobierno y en solo dos años, están cuestionados de diferentes delitos, desde incompatibilidad de ejercer cargos y seguir con empresas que proveen al estado, o cuantiosas off shore que manejan dineros “non sanctos”, hasta querer evitar que la causa del Correo, que involucra al Presidente y su familia siga su curso, el memorándum con Qatar, el blanqueo para familiares, la compra a Shell sin licitación pública, la toma de deuda externa sin que se use para invertir en el país, etc.

Un sector de nuestro país ya comienza a dudar de su propio voto, porque no votaron tarifas al 1500%, o baja en los haberes jubilatorios, o subas del 87% en las naftas, o ingreso irrestricto de mercaderías del exterior que hacen perder miles de puestos de trabajo. Si en lugar de ser dos países, nos diéramos cuenta de la importancia de ser uno solo, muchos sufrimientos podrían evitarse...Sacarse ese chip que me hace ver a quien piensa distinto como enemigo y pensarlo como un hermano argentino con el cual debo contar si quiero algún día libre e independiente. “Porque si entre ellos pelean...los devoran los de afuera...” (M. Fierro) .

Jorge L Fernández Avello

DNI: 12.862.056