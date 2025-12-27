El boleto estudiantil en San Martín

Dr. Hector Luis Manchini, DNI 7.779.947

Abogado – Ex Juez

En medios locales se informa que la Contraloría Municipal lanzó una dura acusación contra el Ejecutivo local tras confirmar que recién el pasado 12 de diciembre se realizó el primer pago de 120 millones de pesos a la empresa prestataria del servicio de transporte, destinado a subsidiar el boleto estudiantil gratuito.

Según el organismo de control, este desembolso se produjo únicamente como reacción presentada 8 días antes dejando al descubierto que los fondos recaudados por el estacionamiento medido no se utilizaron para su fin específico durante más de 1 año.

El informe de la contraloría detalla cómo se distribuye actualmente el dinero que pagan los usuarios por estacionar en la ciudad, sembrando dudas sobre la transparencia de los excedentes.

Así 72,5% se destina directamente a la empresa concesionaria del servicio de estacionamiento (SAEM); 27,5% (saldo municipal) de este porcentaje, el municipio debe descontar las comisiones de plataformas como Mercado Pago.

A su vez se mencionan destinos irregulares el informe señala que, últimamente, parte de ese dinero se utiliza para pagar los honorarios de un abogado (cuya tarea específica se desconoce) y el resto del excedente que constituye el subsidio ausente debería transferirse mes a mes a la empresa prestataria del transporte para sostener el boleto estudiantil, algo que según la denuncia no, ocurrió en todo el año «queda claro que dijimos la verdad» retuvieron ese dinero durante un año. No se transfirió hasta el 12 de diciembre, 8 días después de nuestra denuncia. Y por ello desde la Contraloría expresaron «dato mata relato»

La conclusión de la nota precedente publicada por la Contraloría Municipal manifiestamente coincide con la denuncia formulada el día 9/12/2025 y así a criterio del suscripto el reclamo mencionado expresa la verdad más absoluta de la denuncia realizada.

Atentamente

