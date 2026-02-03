El defensor de las víctimas

Dr. Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

Abogado – Ex Juez

La asociación civil «Usina de Justicia» presidida por Diana Cohen Agrest requirió que se designe un defensor público de la nación que solo se ocupe de defender a las víctimas y no a los delincuentes apreciando que en la actualidad todos los recursos tienen como único objetivo defender a los delincuentes y no a las víctimas.

Se reclama que el Poder Ejecutivo proponga y el Senado apruebe de manera inmediata la designación de defensores públicos de victimas hasta igualar a las defensorías penales proporcionándoles a los nuevos defensores los medios para hacer efectivo este reclamo.

Remarca que si el principio rector es dar a cada uno lo suyo resulta intolerable que se financie la impunidad de los delincuentes condenando a la víctima al destierro institucional.

Si bien aparece extravagante el pedido a juicio del suscripto su concreción sería un instrumento impecable para otorgar a las víctimas de los distintos delitos la satisfacción ética y moral que merecen los damnificados.

