La Corte Suprema impulsa una reforma para limitar la influencia política en la elección de jueces

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso clave para modificar el sistema de selección de jueces federales y nacionales. Elevaron al Consejo de la Magistratura una propuesta de reforma integral que busca blindar los concursos frente a las interferencias externas y garantizar que el mérito técnico prevalezca sobre los acuerdos políticos.

Según informó La Nación, el proyecto lleva las firmas de los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mientras que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, no suscribió el documento. El planteo llega en un momento de tensión política, donde el oficialismo de La Libertad Avanza busca ganar terreno en el organismo encargado de seleccionar a los magistrados.

Los ejes del cambio: del examen subjetivo al «múltiple choice»

El núcleo de la reforma propone sustituir la valoración subjetiva por una lógica de evaluación tabulada y automatizada. Uno de los cambios más disruptivos es la implementación de un banco de preguntas para la corrección de exámenes mediante el sistema de selección múltiple. Con esto, se busca evitar que los jurados —quienes de ahora en más no serán los mismos que elaboran las preguntas— puedan filtrar consignas o aplicar sesgos en la calificación.

El proceso se dividiría en dos etapas:

Filtro técnico: Un examen general, objetivo y de corrección automatizada con anonimato reforzado.



Prueba práctica: Una instancia donde se evalúa específicamente la capacidad de resolución de casos y la redacción de sentencias.

El fin del peso determinante de las entrevistas

Históricamente, la entrevista personal ante los consejeros ha sido el espacio de mayor discrecionalidad, permitiendo que candidatos con bajos puntajes técnicos escalaran posiciones en las ternas definitivas merced a la «muñeca» política. El nuevo reglamento le pone un cepo a esta práctica: el puntaje de la entrevista no podrá superar el 10% del total, reduciendo al mínimo su capacidad de alterar el orden de mérito.

Asimismo, la formación académica, los promedios universitarios y la trayectoria judicial pasarán a medirse con métricas verificables y un sistema de evaluación de antecedentes rígidamente tabulado. Todo el legajo de los postulantes será digital y auditable, mejorando la trazabilidad del proceso.

Concursos anticipados y trazabilidad

Para evitar que las vacantes queden supeditadas a los tiempos del poder de turno, la Corte propone la instauración de concursos anticipados. El objetivo es que las búsquedas se inicien antes de que se produzcan las vacantes efectivas, licuando así la urgencia o la especulación política sobre determinados juzgados.

Si bien en el Consejo de la Magistratura existen otras 14 propuestas de reforma, esta iniciativa de la Corte tiene el peso de una acordada del tribunal superior. El plenario del Consejo deberá ahora analizarla, aunque no está obligado legalmente a adoptarla tal cual fue redactada.