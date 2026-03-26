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Yo Como

Torta de zanahoria: Paso a paso con cobertura suave, la receta del chef Aníbal Ramírez

Húmeda, aromática y muy sabrosa, ideal para acompañar el mate o el café. La combinación perfecta: zanahoria, manzana y especias.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Torta de zanahoria: Paso a paso con cobertura suave, la receta del chef Aníbal Ramírez

Húmeda, aromática y muy sabrosa, ideal para acompañar el mate o el café. La combinación perfecta: zanahoria, manzana y especias.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA LA TORTA: --

azúcar común: 300 gr

extracto de vainilla: 8 gr

aceite de girasol: 240 gr

huevos: 4

harina integral: 280 gr

bicarbonato: 8 gr

polvo de hornear: 20 gr

zanahoria rallada: 350 gr

manzana rallada: 250 gr

sal fina: 5 gr

jengibre rallado: 8 gr

canela en polvo: 8 gr

nueces picadas: 120 gr

PARA EL FROSTING: --

queso crema: 300 gr

crema de leche: 180 gr

azúcar impalpable: 100 gr

ralladura de limón: 1 unidad

Preparación

Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa. Agregar el aceite en forma de hilo y luego incorporar el extracto de vainilla.

Integrar los ingredientes secos previamente tamizados (harina, bicarbonato, polvo de hornear, sal, jengibre y canela). Incorporar las zanahorias y las manzanas ralladas. Añadir las nueces picadas y mezclar suavemente.


Verter la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado.

Hornear en horno (precalentado) a 170° C de 30 a 40 minutos aproximadamente o hasta que al pincharlo con un palillo, salga seco.

Para el frosting

  1. Mezclar el queso crema con la crema de leche, batir hasta integrar bien, agregar el azúcar impalpable y la ralladura de lima hasta obtener una preparación suave.
  2. Llevar a la heladera y reservar para su uso.

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