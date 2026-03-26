Torta de zanahoria: Paso a paso con cobertura suave, la receta del chef Aníbal Ramírez
Húmeda, aromática y muy sabrosa, ideal para acompañar el mate o el café. La combinación perfecta: zanahoria, manzana y especias.
Torta de zanahoria: Paso a paso con cobertura suave, la receta del chef Aníbal Ramírez
Húmeda, aromática y muy sabrosa, ideal para acompañar el mate o el café. La combinación perfecta: zanahoria, manzana y especias.
Lista de Ingredientes
PARA LA TORTA: --
azúcar común: 300 gr
extracto de vainilla: 8 gr
aceite de girasol: 240 gr
huevos: 4
harina integral: 280 gr
bicarbonato: 8 gr
polvo de hornear: 20 gr
zanahoria rallada: 350 gr
manzana rallada: 250 gr
sal fina: 5 gr
jengibre rallado: 8 gr
canela en polvo: 8 gr
nueces picadas: 120 gr
PARA EL FROSTING: --
queso crema: 300 gr
crema de leche: 180 gr
azúcar impalpable: 100 gr
ralladura de limón: 1 unidad
Preparación
Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa. Agregar el aceite en forma de hilo y luego incorporar el extracto de vainilla.
Integrar los ingredientes secos previamente tamizados (harina, bicarbonato, polvo de hornear, sal, jengibre y canela). Incorporar las zanahorias y las manzanas ralladas. Añadir las nueces picadas y mezclar suavemente.
Verter la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado.
Hornear en horno (precalentado) a 170° C de 30 a 40 minutos aproximadamente o hasta que al pincharlo con un palillo, salga seco.
Para el frosting
- Mezclar el queso crema con la crema de leche, batir hasta integrar bien, agregar el azúcar impalpable y la ralladura de lima hasta obtener una preparación suave.
- Llevar a la heladera y reservar para su uso.
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