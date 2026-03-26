Torta de zanahoria: Paso a paso con cobertura suave, la receta del chef Aníbal Ramírez

Lista de Ingredientes PARA LA TORTA: -- azúcar común: 300 gr extracto de vainilla: 8 gr aceite de girasol: 240 gr huevos: 4 harina integral: 280 gr bicarbonato: 8 gr polvo de hornear: 20 gr zanahoria rallada: 350 gr manzana rallada: 250 gr sal fina: 5 gr jengibre rallado: 8 gr canela en polvo: 8 gr nueces picadas: 120 gr PARA EL FROSTING: -- queso crema: 300 gr crema de leche: 180 gr azúcar impalpable: 100 gr ralladura de limón: 1 unidad

Preparación

Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa. Agregar el aceite en forma de hilo y luego incorporar el extracto de vainilla.

Integrar los ingredientes secos previamente tamizados (harina, bicarbonato, polvo de hornear, sal, jengibre y canela). Incorporar las zanahorias y las manzanas ralladas. Añadir las nueces picadas y mezclar suavemente.



Verter la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado.

Hornear en horno (precalentado) a 170° C de 30 a 40 minutos aproximadamente o hasta que al pincharlo con un palillo, salga seco.

Para el frosting