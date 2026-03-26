Disparos contra la mansión de Rihanna: la acusada se declaró no culpable y crece el impacto del caso

Lo que parecía una noche más en una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles terminó en una escena de extrema tensión. Una mujer fue acusada de abrir fuego contra la mansión de Rihanna mientras la artista, su pareja A$AP Rocky y sus hijos se encontraban dentro.

Este miércoles, en una audiencia judicial, la sospechosa se declaró no culpable en la causa por intento de homicidio, en un caso que ya genera fuerte repercusión internacional.

Quién es la acusada y qué se sabe del ataque

Según pudo corroborar la Agencia Noticias Argentinas, la mujer fue identificada como Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años.

De acuerdo a la investigación, habría disparado desde un auto Tesla contra la propiedad ubicada en Beverly Hills.

La fiscalía sostiene que efectuó al menos 20 disparos con un rifle semiautomático AR-15, poniendo en grave riesgo a todos los presentes.

Los daños que dejó el tiroteo

El impacto del ataque quedó registrado en distintos puntos de la vivienda y alrededores:

Orificios de bala en el portón principal

Daños en el parabrisas de una caravana

Impactos en el patio y un muro de madera

Disparos en la parte externa de un cuarto infantil

Daños en una propiedad vecina

Un dato que agrava la causa: los disparos alcanzaron zonas sensibles donde había menores.

Qué declaró Rihanna

La propia cantante relató ante la policía el dramático momento que vivieron dentro de la propiedad.

Según su testimonio, ella y A$AP Rocky estaban dentro de una caravana cuando comenzaron los disparos.

Cuando el tiroteo se detuvo, notaron los impactos de bala en el parabrisas, muy cerca de donde estaban ubicados.

En ese instante:

Rihanna empujó a su pareja al piso

Alertó sobre la situación

Ambos corrieron hacia el garage

El objetivo fue poner a salvo a sus hijos y al personal de la casa.

Situación judicial: fianza millonaria y próxima audiencia

Ortiz permanece detenida con una fianza fijada en 1,875 millones de dólares.

Su defensa solicitó reducir ese monto, pero el pedido fue rechazado por el juez.

La causa continuará el próximo 8 de abril, cuando se realizará una audiencia preliminar clave para definir el avance del proceso.

Un caso que crece y genera impacto global

El episodio no solo sacudió a una de las figuras más importantes de la música internacional, sino que también reavivó el debate sobre seguridad en zonas exclusivas de Estados Unidos.

Con una investigación en curso y detalles que siguen saliendo a la luz, el caso promete seguir en el centro de la agenda mediática.