El peronismo

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

Estaba el país está yendo por un rumbo equivocado ¿Cómo es posible que llegue al poder un pseudo-político y economista teórico y entregado al manejo de la política colonialista estadunidense-israeli, el candidato Milei, que en lo personal me resulta intolerable. Mucho daño nos ha causado EE.UU. por ej. en el tema Malvinas con Inglaterra etc. etc. e Israel por su accionar en contra de Palestina desde 1948.

Si Cristina hubiere respetado y adoptado el justicialismo o peronismo que nos legó el General, sin pretender que tuviera el lugar que no le correspondía, otra seria la cosa ante los Macri o los Bullrich.

No habría que imponer dos fuerzas que jamás podrán opacar al justicialismo -el Kirchnerismo y la Cámpora- ante el sentir del pueblo peronista, que aún a tantos años de la muerte del General si recurrimos a su nombre, surge el recuerdo agradecido de quienes queremos a la Patria y a quien vamos a votar ante esta situación. A un político que, aunque no sea peronista como Massa, nombró a la Patria y ahí estamos. Ahora veremos cuantos pares son tres medias. La provincia de Bs. As., donde nació Perón siempre responde con lealtad.