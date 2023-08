El radar en Tierra del Fuego

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

Ante el cuestionamiento por interesarme en los riesgos que corre nuestro país cuando no cuida lo nuestro, he tomado conocimiento de que desde el 15 de enero del 2022 (una vez cumplida la misión renuncio el 1 de noviembre de ese año) el secretario de comunicaciones, el abogado Mariano Lombardi, muy suelto de cuerpo autorizó a dos empresas británicas a que instalaran radares en tierras de la estancia El Relincho, que se halla en el partido de Tolhuin km 2.946 de la Ruta 3 en Tierra del Fuego.

Se importó un radar para el caso con un valor de un millón de dólares. Hasta ahí ni la Aduana intervino ¿Inocentes serán, me pregunto? al parecer sí. Son dos radares metálicos inmensos que operan a 600 Kms. de Malvinas.

Me pregunto, si son tan inofensivos como dicen, por qué no los instalaron en Malvinas.

Días antes de ponerse los radares en funcionamientos arribo a Ushuaia, el embajador de EE. UU. Mark Stanley que se reunió con el gobernador Gustabo Melella ¿Casualidad? ¡Minga¡ Faltó el periodista Lanata para hacer una fiesta. Lo digo en forma jocosa porque este periodista fue a Bajada del Agrio con una diputada de su arco ideológico para poner el grito en el cielo sobre la instalación de las antenas chinas, pero parece que no le importan las antenas inglesas en Tierra del Fuego. Espero que no me ataque -aunque no lo temo- la caterva de chapas medias del imperio solo por comentar este hecho, que al parecer ni el Ministro de Defensa ha podido detener, salvo que entren a pedir explicaciones los veteranos de Malvinas. Hay responsables que tendrían que actuar