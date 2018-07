El servicio de (in)justicia rionegrino III

(Esta carta continúa relatando cómo se dejó sin castigo un caso de defraudación a la asociación mutual de Viedma)

Resulta increíble que al tiempo que en otras jurisdicciones se persiguen como nunca en la historia delitos “de guantes blancos”, en nuestra provincia se hace lo contrario, incentivando la comisión de este tipo de hechos, advirtiendo que ninguna consecuencia grave los alcanzará por más que hagan desaparecer $ 3.000.000.

Lo peor de este tipo de tratamientos es el segundo ultraje que se le provoca a la víctima de los delitos, esta vez no a manos del delincuente, sino desde la propia institucionalidad del Estado encargada de administrar justicia. Esto es inadmisible para cualquier sistema democrático, menos aún para sistemas procesales que se llenan la boca hablando de la tutela de las víctimas de delito y hasta lo postulan dentro de los principios procesales del Código Procesal Penal (Artículo 12º), Derechos de la Víctima. La víctima de un delito tiene derecho a la tutela judicial efectiva y a la protección integral de su persona frente a las consecuencias del delito, a participar del proceso penal y de la ejecución penal en forma autónoma y gratuita, en igualdad de armas con las otras partes, y a solicitar del Estado la ayuda necesaria para que sea resuelto su conflicto y reparado su perjuicio.

Así, por lerda y carente de sentido común, la Justicia no es justicia y no sirve a la sociedad. Y como dice el dicho popular, “Cuando la Justicia no es tal... se transforma en injusticia”.

Arnoldo Eugenio Casarini

DNI 8.212.401