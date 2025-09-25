Patricio Oschlies.DNI 21.644.451

poschlies@yahoo.com.ar

BUENOS AIRES.

Celebro que el Tratado de Alta Mar promovido por la ONU haya obtenido los apoyos necesarios para entrar en vigor en 2026.

Es un hecho histórico trascendental que exista un amplio consenso para proteger los océanos en aguas internacionales, esencial para preservar la vida en el planeta.

Fue necesario que 60 países ratificaran el tratado ante la ONU para impulsar la puesta en marcha del tratado. La Argentina podría ser parte de este gran consenso internacional si el Congreso de la Nación y el Gobierno también lo ratificaran, algo que todavía no sucedió. ¿Lo harán?