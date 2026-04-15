Luis Caputo en Washington: entre la negociación final con el FMI y el impacto de la inflación

Luis Caputo aterriza hoy en Washington con una agenda cargada de reuniones de alto nivel. Su objetivo es doble: consolidar el respaldo de los organismos multilaterales y convencer a los mercados de que el plan de ajuste sigue firme, pese a la reciente aceleración de la inflación y la caída en la actividad industrial.

El ministro espera concluir la negociación formal para lograr la aprobación del Staff Level Agreement (SLA) en los próximos días.

Se asume que Argentina pedirá un waiver por el incumplimiento de la meta de reservas del Banco Central correspondiente al período previo. Caputo argumentará ante Kristalina Georgieva que la acumulación de divisas se consolidó en los últimos meses bajo la gestión de Santiago Bausili, lo que haría innecesarios nuevos perdones a partir de la próxima revisión.

Sumado a esto, se espera la ratificación del Directorio tras el SLA ordenaría el envío de 1.000 millones de dólares previstos en el programa.

Cónclaves con el Banco Mundial y el BID: la agenda de Luis Caputo

Más allá del Fondo, Caputo busca fortalecer el financiamiento para el desarrollo y el flujo de fondos frescos:

Banco Mundial: se reunirá con su presidente, Ajay Banga.

se reunirá con su presidente, Ajay Banga. BID y CAF: mantendrá encuentros con Ilan Goldfajn y Sergio Díaz Granado para asegurar el flujo de créditos para obras y programas sociales.

El ministro disertará ante inversores y analistas del JPMorgan y el Atlantic Council. Allí, deberá responder por los puntos críticos de la coyuntura local:

Inflación y actividad: explicará la suba de precios mensual y la baja en la recaudación como contingencias «coyunturales y efímeras».

explicará la suba de precios mensual y la baja en la recaudación como contingencias «coyunturales y efímeras». Riesgo país: buscará dar señales para perforar el piso de los 500 puntos básicos, nivel en el que se encuentra estancado el indicador.

buscará dar señales para perforar el piso de los 500 puntos básicos, nivel en el que se encuentra estancado el indicador. Contexto internacional: analizará cómo la guerra entre Estados Unidos e Irán está distorsionando los precios locales y la energía.

En la previa del encuentro, Kristalina Georgieva envió un mensaje de apoyo a los países miembros afectados por la crisis en Medio Oriente: «como bomberos, estamos aquí para ustedes cuando llega la crisis», afirmó la directora gerente, abriendo la puerta a una mayor flexibilidad ante la inestabilidad global.