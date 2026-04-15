El gesto de Sabrina Rojas con Luciano Castro en su momento más difícil

Sabrina Rojas habló con sinceridad sobre el delicado momento que atraviesa Luciano Castro, quien decidió alejarse del foco mediático para priorizar su salud en una clínica de rehabilitación, en medio del escándalo por su separación de Griselda Siciliani y las infidelidades que salieron a la luz.

En diálogo con Intrusos (América TV), la conductora dejó en claro que el vínculo con su expareja tuvo un cambio positivo en el último tiempo. “Tenemos semanas hermosas, otras odiosas, y hoy estamos en paz”, expresó, marcando un presente más calmo entre ambos.

Sabrina Rojas, sin filtro sobre Griselda Siciliani

Consultada por el conductor Rodrigo Lussich sobre la relación pasada de Castro con Siciliani, Rojas fue directa: “Griselda no me cae bien, pero de ahí a que esté con Lu me da igual”. Y agregó con firmeza: “Mientras sea buen papá, no me importa si está con Griselda Siciliani, Flor Vigna o la guapa”.

Sobre el estado de salud del actor tras su internación, la conductora eligió la cautela. Aseguró que Castro “está mejor”, aunque evitó profundizar: “No hablo mucho porque tiene que ver con su intimidad”.

Sin embargo, dejó en claro que su preocupación sigue intacta: “Me voy a preocupar siempre por él porque es el papá de mis hijos. Me va a preocupar siempre cómo esté en todos los sentidos”, explicó.

En paralelo, Sabrina Rojas también se refirió a su presente sentimental y sorprendió con una confesión. Si bien negó estar en pareja con José Chatruc, reconoció que están en pleno proceso de conocerse y que atraviesa un momento personal muy positivo en el amor.