Y subí sorteando, golpeando en el pozo

de todos mis años.

Rozando la cima, pisando la nieve

sintiendo ese frío, el frío del alma.

Sufriendo la herida que nunca se calma.

Que suerte la mía, cruzando en el bosque

mi sueño escondido, la magia que un día

así de repente, se perdió en la noche

surcando el olvido.

Me quedé bordeando la zona segura

detrás del pantano.

No todo es en vano, no todo es locura

Mi vida y la tuya, buscará ese faro

nadando entre errores en un mar extraño

nadando sin rumbo y menos razones.

Y seguí subiendo sin mediar la idea

de sobrevivir sobre la marea.

Buscando la costa, el sendero oculto

que me lleve al fin, hacia lo más alto

al humilde acto de sentirse solo

y abrazar creyendo ese viejo faro

en medio de todo.

Roberto Savasta

DNI 14251572

Bariloche