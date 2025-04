Tras el rechazo a los jueces de la Corte, el Senado trata la Ficha Limpia y hay final abierto

La discusión llega en momentos donde Cristina Kirchner no descarta ser candidata. Foto: archivo.

Cuando todavía resuenan los ecos del rotundo rechazo del Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, comienzan a calentarse motores para la próxima votación: la demorada ley de Ficha Limpia. El oficialismo convocó a sesionar el próximo miércoles a las 11 en la Cámara alta y la discusión tiene final abierto: no están garantizados el quórum ni los votos.

La sesión llega en momentos donde la expresidenta Cristina Kirchner, condenada en segunda instancia en la causa Vialidad, se dispone a competir para diputada provincial en Buenos Aires si es que el gobernador Axel Kicillof desdobla las elecciones. Así lo confirmó este viernes la titular del bloque de Unión por la Patria en el Senado bonaerense, Teresa García.

El tema de la Ficha Limpia se coló este jueves al comienzo de la sesión por los jueces de la Corte. Fue cuando el senador salteño Juan Carlos Romero, aliado del Gobierno, pidió que el proyecto (que cuenta con dictamen de comisión desde el 19 de febrero) tuviera preferencia para ser tratado el miércoles. Pero perdió por 33 votos contra 27.

Esa votación rápidamente quedó abstracta, porque el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, firmó horas después la convocatoria a sesión para ese día. Lo hizo ante la imposibilidad de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien estaba a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos.

El escenario para la Ficha Limpia es complejo: se necesitan primero 37 senadores para habilitar el quórum, y luego 37 votos para aprobar el proyecto, ya que se trata de una reforma electoral. La diputada del PRO Silvia Lospennato, abanderada de la ley, insistía en no ir al recinto hasta que no estuvieran garantizados los números, para no tirar por la borda la media sanción de Diputados.

“Si hay voluntad real de avanzar con la Ficha Limpia hay que demostrar que están los 37 votos y pedir una sesión del Senado para tratarla. Si la piden sin los votos no sólo no sacamos la ley sino que perderíamos la sanción de Diputados y casi una década de trabajo para empezar de cero”, alertó la ahora también candidata a legisladora porteña.

Apoyos, rechazos y dudas

Aunque no tuvo efecto, la votación impulsada este jueves por Romero sirvió para tener una primera foto de lo peleada que estará la votación por la Ficha Limpia.

La clave parece estar en dos senadores por Santa Cruz que se mueven por conveniencia: José Carambia y Natalia Gadano. Ambos estuvieron ausentes cuando se votó la preferencia para la Ficha Limpia, lo que siembra sospechas. Sin esos dos apoyos, La Libertad Avanza y todo el espectro de bloques dialoguistas llegan a 36 senadores. Les faltaría uno para el quórum, y para sancionar la ley.

Carambia y Gadano no dieron quórum para los pliegos, pero finalmente votaron a favor tanto de Lijo como de García Mansilla. Suelen reclamar gestos al Gobierno para con la provincia a cambio de acompañar en las votaciones.

Quienes apoyaron el tratamiento de la Ficha Limpia fueron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR (tuvo ausencias), el aliado oficialista Francisco Paoltroni y senadores de espacios provinciales: la cordobesa Alejandra Vigo, el correntino Carlos Espínola, la rionegrina Mónica Silva, la neuquina Lucila Crexell, la tucumana Beatriz Ávila, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y el salteño Romero. Se sumaría la chubutense Edith Terenzi.

La UCR tuvo seis ausentes: si hubieran estado presentes, el resultado hubiera sido empate con los 33 de Unión por la Patria, y habría desempatado Abdala a favor. En el radicalismo lo atribuyen a un error de cálculo: Romero hizo la moción en un momento imprevisto y sorprendió a algunos fuera del recinto. De hecho, uno de los ausentes fue Martín Lousteau, que ratificó que votará a favor.

Los 33 rechazos los aportó solamente Unión por la Patria, que se abroqueló en defensa de Cristina Kirchner. Pero el bloque tuvo una ausente, Carolina Moisés, y es un dato a mirar. La senadora por Jujuy, que se enfrentó a Cristina por el armado peronista en la provincia, no dio quórum para voltear los pliegos de la Corte, y luego integró el pelotón de peronistas que votó a favor de Lijo.

El proyecto de Ficha Limpia fue aprobado en la Cámara de Diputados el 12 de febrero con 144 votos afirmativos, 98 negativos, 2 abstenciones y 13 ausentes. Impide que personas con una condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción sean candidatas a cargos electivos.

La inhabilitación se aplicará cuando la condena se confirme 180 días antes de la elección general. Tampoco podrán asumir el cargo en esas condiciones el jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios y directores de empresas públicas.