Futuro Neuquino

Hugo Righetti DNI 12.258.374

Zapala

Este año 2024 termina con denuncias políticas y penales de corrupción en Neuquen y la Nación, cosa que para mi gusto es la justicia quien deberia investigar hasta las últimas consecuencias.

Sin embargo, estos hechos lamentables no pueden opacar los logros alcanzados durante este primer año de gestión del gobierno de Rolo Figueroa y los proyectados para el 2025, asi como estudios ya realizados para su concreción: gas natural, rutas asfaltadas, apoyo a la producción, acompañamiento a la seguridad y salud, la paz social con los sindicatos.

El interior se transformará social y económicamente, dando las herramientas de vida para que los jóvenes de cada localidad o paraje no emigren más a otros lugares, estos proyectos durante años no se lograban, ni se proyectaban. El 2025 tendrá su costado político pues están las elecciones Nacionales, pero creo que la gestión de gobierno provincial no se deberia distraer y trabajar en concretar lo proyectado, que los logros sean el mejor resultado para la repuesta a la política neuquina.

¡Felices Fiestas!