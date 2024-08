Gobernar poblando un país desierto

Dr. Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

Zapala

Los medios de comunicación han afirmado en el día de la fecha 16/08/2024 que Argentina está padeciendo una pronunciada disminución de la población que considero es fruto de la facilitación del aborto y el éxodo de jóvenes brillantes sin resolver medida alguna para revertir este fracaso demográfico.

Juan Bautista Alberdi afirmaba que “… gobernar es poblar en razón que la política que mejor sirve a naciones donde reina el desierto es aquella que logra hacerlo desaparecer y así ahora y por muchos años hay que darle a ese solitario y abandonado territorio la población que necesita como instrumento fundamental del desarrollo y progreso de Argentina comprendiendo que en el desierto el gobierno no tiene otro fin serio y urgente que el de poblarlo a gran prisa”.

Si gobernar es poblar el gobierno se diluye cuando a pesar de la manifiesta merma de los nacimientos, el Congreso de la Nación dicta la ley 27.610 que entró en vigencia el 24/de enero del 2021 en virtud de la cual se legisla la interrupción voluntaria del embarazo, consagrando el delirio de alentar la despoblación a través del aborto impidiendo el incremento del poblamiento vegetativo sin ningún argumento serio que lo justifique en un país que se va desertificando. Argentina tiene una baja densidad de población (14,4 habxkm2) muy concentrada en el aglomerado del GBA (38,9%) mayoritariamente urbana y con una gran proporción de personas mayores de 60 años (14,3%) llegando la esperanza de vida a 77,14 años (www.mapaeducativo.edu.ar), lo cual sumado a la legalización del aborto ratifica la despedida de la especie como anticipó James Neilson. Hoy, como se difunde en todos los medios, los nacimientos en todo el país bajan un 30% cierran maternidades, en una sociedad que como remarcan los especialistas “premia el rol de la mujer en el mundo del trabajo, la investigación, la política, y no la crianza”.

El país requiere aumentar su población, pues si no lo hace no podrá crecer, explotar sus riquezas, pues esta no se provoca con la mera ostentación de todo tipo de bienes que Argentina posee en abundancia. Se necesita del esfuerzo de mujeres y hombres trabajadores que la pongan en funcionamiento pues como afirma Alberdi “la riqueza está en el hombre y no en los bienes” y por ello si frustramos esta posibilidad trabando el crecimiento vegetativo y alentando el exilio se acabaría la esperanza de una Argentina que vuelva a ser el país rico de principios de siglo.

