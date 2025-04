Agustín Etchebarne: “Los que piden devaluación en realidad están pidiendo salarios más bajos”

En medio de la incertidumbre que hace semanas atraviesa la economía por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y mientras los mercados globales asimilan el impacto de la nueva política arancelaria de Donald Trump, en Argentina existen severos interrogantes sobre la capacidad de gobierno para sostener el tipo de cambio y el programa anti inflacionario. Uno de los economistas liberales más renombrados del país es Agustín Etchebarne, y en diálogo con RÍO NEGRO, analizó esa coyuntura.

PREGUNTA: ¿Complica a la Argentina el efecto Trump?

RESPUESTA: Lo que hizo Trump, que fue patear el tablero con el aumento de las tarifas, está generando una corrección en los mercados muy grande. Y eso por supuesto, nos afecta a nosotros directamente con el sector financiero, porque los activos argentinos, los bonos, las acciones, son considerados activos de riesgo. Y cuando los mercados centrales estornudan, los mercados de riesgo se resfrian. El problema es que eso llega en medio de la incertidumbre por el acuerdo con el Fondo.

P: ¿Corre riesgo el programa económico?

R: Yo veo una Argentina que, por suerte está gobernada por un equipo de gente que tiene una convicción enorme para hacer las cosas bien. Que ha bajado el gasto público, alcanzado el superávit fiscal, que ha logrado tener una recuperación en V de la economía después del ajuste del año pasado, con indicadores y fundamentos de nuestra economía que están sólidos. No corre riesgo el programa económico de ninguna manera.

P: ¿Qué opina de la negociación en marcha con el FMI?

R: En el caso de la Argentina ocurren dos elementos que son extraños a lo que ocurre habitualmente. El primero es que el Fondo te da un crédito a cambio de cumplir ciertas metas. Pero las metas que te pide el Fondo, Argentina ya las cumplió en exceso, y mejor que en ningún otro país. Es decir, tener su prerrogativa fiscal desde el primer mes del mandato y mantenerlo todo este tiempo fue realmente extraordinario. El saneamiento del Banco Central también fue realmente extraordinario. La contracara o el lado negativo, es que al Fondo lo que no le gustan los regímenes de tipo de cambio fijo. Entonces tiende a pedir o devaluaciones o quizá algún esquema de bandas cambiarias. Y eso es lo que ha generado incertidumbre.

Pasamos de un 211% de inflación en 2023 a un 32% en 2025. La caída de la inflación ha sido rápida, pero si uno mira el balance del Banco Central, las cuentas del Estado, o la actividad económica, la verdad es que no preocupa la inflación, creo que va a seguir bajando.

P: ¿No podría el FMI preguntarse entonces para qué Argentina le está pidiendo plata?

R: La pregunta es buena pero la respuesta es simple. Argentina tiene capacidad fiscal para pagar todos los intereses de la deuda. Pero tiene un riesgo país alto que todavía le impide ir a los mercados libres y voluntarios de colocación de bonos y demás para renovar los vencimientos del capital. Tenemos la plata para pagar los intereses, pero pagar el capital es imposible. Ningún país podría si no tiene acceso a los mercados de deuda. El Fondo interviene de alguna manera colaborándo para terminar de sanear el Banco Central, volver a recuperar una tendencia bajista en el riesgo país y a partir de ahí en algún momento crear el mercado. Argentina necesita un riesgo país menor a 450 puntos básicos.

P: ¿Hace falta devaluar el peso?

R: Los que creen que hay que devaluar, en realidad están diciendo que Argentina no puede pagar los salarios que está pagando hoy. La pregunta que yo haría es: ¿los salarios son altos en Argentina? Porque si los salarios no son altos, entonces, ¿por qué devaluar? La verdad es que las empresas no pueden pagar estos salarios que no son altos. Quiere decir que hay una ineficiencia enorme y la postura del gobierno es atacar esas ineficiencias reales. Entonces, lo que va a ocurrir es que si liberas el tipo de cambio, puede subir un poco inicialmente, y después va a volver a bajar. Porque sin intervención del gobierno Argentina va a tener un peso fuerte. Estas subas del dólar suceden cuando hay fuga de capitales, muchas veces originadas por cuestiones internas, porque hacemos las cosas mal, porque acumulamos deudas.

P: ¿Puede volver a acelerarse la inflación?

R: Marzo a nosotros nos dio 2,4%, aunque es verdad que hay otras mediciones que dan más alto. Pero si se anualiza nuestro dato, estás en 32%. Entonces ves 211% en 2023, 117% en 2024, 32% en 2025, es decir que la caída de la inflación ha sido rápida, y tiene que continuar. Por supuesto la salida de reservas o el aumento del riesgo país pueden afectar las expectativas. Pero si uno mira el balance del Banco Central, las cuentas del Estado, o la actividad económica, la verdad es que no preocupa la inflación, creo que va a bajar, porque hay un objetivo concreto del gobierno que es mantener la base monetaria amplia congelada. La incertidumbre por el FMI puede hacer caer la demanda de dinero este mes o estas semanas, y puede haber algún desajuste que a lo sumo postergue llegar al resultado esperado.

Perfil

Agustín Etchebarne es Licenciado en Economía (UBA) y Máster en Desarrollo Económico (I.S.V.E., Italia).

Es profesor de economía en la Universidad de Belgrano y en la ESEADE.

Director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, la más mayor usina de pensamiento liberal en Argentina.

Es autor del libro “La clave es la libertad, el camino de la pobreza a la abundancia”.