Importancia de una buena educación

Daniel E. Gutiérrez, DNI 13.655.379

Neuquén

Resulta clave en la evolución de los países y del planeta en general tener una educación lo más desarrollada posible. Por supuesto, en Argentina esto es exactamente al revés. Durante muchos, pero muchos años fuimos decayendo en todo (entre otros en salud, seguridad, justicia y educación).

Si queremos como país tener la chance de progresar, es imprescindible y no negociable tener una educación realmente de calidad (no la que los políticos se cansan de declamar pero que nunca llega). Es inaceptable que muchos estudiantes secundarios terminen su carrera y no sepan interpretar un texto; que no tengan conocimientos de matemática, etc. porque ello los condicionará en dos sentidos; en una potencial carrera universitaria y también para desenvolverse laboralmente.

Por este motivo, creo fundamental y pilar del cambio que se empiece con reformas muy de fondo en la educación primaria y secundaria porque, sin ello, la preparación para quienes piensen en estudiar una carrera universitaria o trabajar dignamente se verá significativamente dañada.

Hay que modificar todo, empezando por cambiarles “la cabeza” a docentes, padres y alumnos y para ello seguramente tendremos profesionales en educación que tendrán muchísimas ideas y sugerencias para implementar.

Solo así se podrá modificar este grave problema que nos condiciona severamente como país y a sus integrantes.

Adherido a los criterios de

Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales