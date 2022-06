Ironía y visión estratégica

Muchas veces me pongo a pensar en nuestro país; lo que debiéramos ser (una de las principales potencias del mundo) y lo que somos (uno de los peores países del globo terráqueo).

En este sentido, me puse a pensar –con ironía– sobre cuál hubiera sido nuestro destino si cuando sucedieron las invasiones inglesas (años 1806/1807) no se hubiera rechazado al enemigo; nos hubiéramos transformado en un “colonia”, como le gusta decir a muchos de nuestros políticos (los que hoy están y los que ya no….).



Y llegué a la irónica conclusión que nuestros patriotas de aquel momento tuvieron una falta de visión estratégica a futuro muy importante (200 años hacia adelante) y al fallarle eso, somos lo que somos y estamos como estamos…



Muy posiblemente hoy seríamos mucho más importantes que Canadá o Australia (solo por citar unos ejemplos), ya que como país tenemos una geografía más que abundante (energías de todo tipo, minería, servicios, turismo, agricultura, ganadería, etc.), pero estamos sumidos en el desastre.



Sé que seguramente me van a criticar por esto, pero piensen que es solo una reflexión irónica y no más que eso.

Daniel E. Gutiérrez

Contador Público

Neuquén