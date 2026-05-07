Impactante choque frontal entre dos camionetas en la Ruta 40: trasladaron a tres heridos a Villa La Angostura

Dos camionetas protagonizaron un fuerte choque sobre la Ruta Nacional 40, precisamente en el camino de los Siete Lagos. Debido al grave impacto, tres personas resultados heridas y tuvieron que ser derivadas al hospital de Villa La Angostura.

Se confirmó que no hubo víctimas fatales, pero de igual manera se montó un operativo en la zona que complicó el tránsito durante varios minutos.

Choque frontal en la Ruta 40: cómo fue y qué se sabe de los heridos

El siniestro se produjo el miércoles por la tarde en el tramo cercano a Pichi Traful, en un sector que se conoce como la «Curva de la Banana». Según la información compartida por medios locales, choque fue entre una camioneta Dodge Ram 2500 que circulaba desde San Martín de los Andes hacia Villa La Angostura, y una Nissan Frontier que iba en sentido contrario.

Si bien aún no se revelaron los detalles del peritaje que se realizó en la zona, se cree que por la velocidad a la que iban y por tratarse de una curva, sumado a que la calzada estaba mojada, uno de los conductores perdió el control y no pudo evitar el impacto.

Foto: FM del Lago SMAndes

Como resultado del hecho, los dos ocupantes que viajaban en la Dodge Ram y el conductor de la Nissan resultaron con heridas por las cuales personal del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) decidió trasladarlos a Villa La Angostura para una mejor evaluación. De igual manera se confirmó que ninguno corría riesgo de vida y, afortunadamente, solo presentaban lesiones leves.

En el lugar trabajó personal policial de la comisaría 51° de Villa Traful, Bomberos Voluntarios de Villa Lago Meliquina, la Brigada de Rescate y Bomberos de la Policía de Neuquén.