Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para el viernes 8 de mayo en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos de modernización. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este viernes 8 de mayo.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 8 de mayo
CALF indicó que el corte programado para este viernes será de la siguiente forma:
- Zona: desde Islas Malvinas hasta Basavilbaso entre Vélez Sarsfield y Río Colorado.
- Horario: De 8:30 a 13:30
- Motivo: Modernización del sistema de medición y mantenimiento para un servicio más eficiente.
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
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