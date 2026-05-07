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Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para el viernes 8 de mayo en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos de modernización. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este viernes 8 de mayo.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 8 de mayo

CALF indicó que el corte programado para este viernes será de la siguiente forma:

  • Zona: desde Islas Malvinas hasta Basavilbaso entre Vélez Sarsfield y Río Colorado.
  • Horario: De 8:30 a 13:30
  • Motivo: Modernización del sistema de medición y mantenimiento para un servicio más eficiente.
  • Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.

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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este viernes 8 de mayo.

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