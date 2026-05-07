Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para el viernes 8 de mayo en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este viernes 8 de mayo.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 8 de mayo

CALF indicó que el corte programado para este viernes será de la siguiente forma: