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Lluvia, viento y nieve: hay alerta por ráfagas de 100 km/h en el Alto Valle, ¿qué pasa en la cordillera de Neuquén y Río Negro?

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla que tendrá impacto en la provincia de Río Negro y una de las regiones afectadas será el Alto Valle. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo para este 7 de mayo.

Redacción

Por Redacción

Mayo continúa con una primera semana de inestabilidad climática. El pronóstico del tiempo adelantó que la jornada de este jueves combinará, según la región, lluvia, mucho viento y hasta posibilidad de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que las precipitaciones registradas durante la noche del miércoles podrían continuar y precisó que en el Alto Valle rige una alerta amarilla por viento. Te contamos los detalles y te sumamos cuáles serán las condiciones para la cordillera de Neuquén y Río Negro.

El Alto Valle bajo alerta por viento

El organismo nacional informó que la alerta por viento tendrá impacto en gran parte de la provincia de Río Negro y alcanzará a la región valletana. Por este motivo se prevé que lleguen vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h.

Asimismo resaltó que las ráfagas podrían alcanzar, e incluso superar, los 100 km/h. La franja horaria más complicada será durante la tarde, a la noche continuará el viento pero con intensidad más leve.

Respecto a la temperatura que se registrará este 7 de mayo, se precisó que la máxima será de 14°C y la mínima de 8°C. En la mañana hay probabilidades del 10 al 40% de precipitaciones por lo que no se descartan algunos chaparrones aislados.

¿Qué pasa en la cordillera de Neuquén y Río Negro?

Las condiciones para la cordillera, serán las siguientes:

Bariloche

  • Temperaturas: Máxima 5°C | Mínima 2°C
  • Estado del Cielo: Mayormente cubierto con probabilidad de precipitaciones (10-40%) en la mañana. Al igual que Neuquén, se prevé nevadas en zona de altura.
  • Viento: 32 a 41 km/h.
  • Ráfagas: Hasta 50 km/h durante todo el día.

Villa La Angostura

  • Temperaturas: Máxima 4°C | Mínima 1°C
  • Estado del Cielo: Mayormente cubierto; precipitaciones probables (10-40%) durante la mañana. Además hay probabilidad de nevadas, aunque informaron que se registrarán en zona de alturas.
  • Viento: 32 a 41 km/h.
  • Ráfagas: Hasta 60 km/h a partir de la tarde.


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Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Servicio Meteorológico Nacional

Mayo continúa con una primera semana de inestabilidad climática. El pronóstico del tiempo adelantó que la jornada de este jueves combinará, según la región, lluvia, mucho viento y hasta posibilidad de nieve.

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