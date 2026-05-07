Lluvia, viento y nieve: hay alerta por ráfagas de 100 km/h en el Alto Valle, ¿qué pasa en la cordillera de Neuquén y Río Negro?

Mayo continúa con una primera semana de inestabilidad climática. El pronóstico del tiempo adelantó que la jornada de este jueves combinará, según la región, lluvia, mucho viento y hasta posibilidad de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que las precipitaciones registradas durante la noche del miércoles podrían continuar y precisó que en el Alto Valle rige una alerta amarilla por viento. Te contamos los detalles y te sumamos cuáles serán las condiciones para la cordillera de Neuquén y Río Negro.

El Alto Valle bajo alerta por viento

El organismo nacional informó que la alerta por viento tendrá impacto en gran parte de la provincia de Río Negro y alcanzará a la región valletana. Por este motivo se prevé que lleguen vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h.

Asimismo resaltó que las ráfagas podrían alcanzar, e incluso superar, los 100 km/h. La franja horaria más complicada será durante la tarde, a la noche continuará el viento pero con intensidad más leve.

Respecto a la temperatura que se registrará este 7 de mayo, se precisó que la máxima será de 14°C y la mínima de 8°C. En la mañana hay probabilidades del 10 al 40% de precipitaciones por lo que no se descartan algunos chaparrones aislados.

¿Qué pasa en la cordillera de Neuquén y Río Negro?

Las condiciones para la cordillera, serán las siguientes:

Bariloche

Temperaturas: Máxima 5°C | Mínima 2°C

Máxima 5°C | Mínima 2°C Estado del Cielo: Mayormente cubierto con probabilidad de precipitaciones (10-40%) en la mañana. Al igual que Neuquén, se prevé nevadas en zona de altura.

Mayormente cubierto con probabilidad de precipitaciones (10-40%) en la mañana. Al igual que Neuquén, se prevé nevadas en zona de altura. Viento: 32 a 41 km/h.

32 a 41 km/h. Ráfagas: Hasta 50 km/h durante todo el día.

Villa La Angostura