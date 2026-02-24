La conexión Chichinales/Cipolletti
Julio César Falleti
DNI 7.688.612
Sobre la nota “Río Negro inició la repavimentación de rutas estratégicas: el plan de obras de Vialidad para 2026”
Además de las rutas provinciales o rurales que piensa arreglar el gobierno de la provincia de Río Negro, sería bueno que de una vez por todas terminen de hacer la conexión de la autopista Chichinales / Cipolletti, los tramos que faltan.
No solo significan el riesgo de accidente y muerte de cientos de vecinos, sino que va en contra de la producción y desarrollo, de esta zona tan importante para nuestra economía.
