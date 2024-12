Lewis y la energía en Río Negro

Juan Carlos Malgesini

Mindlin, el socio y actual y representante de Joe Lewis en Argentina, lo es también en la energética de Lago Escondido, firma que tiene el aeropuerto de 1.8oo metros que le pavimentó nuestra Vialidad Provincial, enfilado hacia Malvinas.

Ahora dicen que Pampa Energia fue eximida de pagar sus obligaciones fiscales en Río Negro. Aquí como en Nación, esperábamos que nuestros legisladores se pusieran el frente de quienes los votaron y exigieran que a la justicia intervenga, como en EE.UU. , donde Lewis fue condenado. No como acá, donde los delincuentes mandan, como el senador que quiso pasar 600 mil dólares de contrabando en Paraguay.

Mientras, la ministra de seguridad Patricia Bullrich tiene entretenidas sus fuerzas custodiando el Congreso para evitar que los menesterosos protesten. Me gustaría saber a quién vende su energía Río Negro y quién administra semejantes recursos, cuyos fines no debiéramos ignorar los “soberanos argentinos” ¿o no?