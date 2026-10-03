Lluvia de aumentos

Estimado Sr. director:

Cada comienzo de mes trae una tormenta. Un diluvio de aumentos caen encima de las cabezas de millones de argentinos, como combustibles y tarifas de transportes públicos por citar un par de ejemplos. Mientras tanto, para unos pocos, desde hace algunos años, siempre hay sol: como para el Sr. Adorni y su familia, que se mueven en auto oficial que le paga el pueblo: para ellos, nada de pagar la nafta, el seguro del coche, etc. Que la familia Adorni siga disfrutando del sol. En algún momento les volverá a caer la lluvia sobre sus cabezas como al resto de los mortales.

Atentamente,

Patricio Oschlies.

DNI 21.644.451.