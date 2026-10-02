Se conoció la identidad de la mujer de 35 años que murió en San Martín de los Andes

La mujer de 35 años que fue encontrada sin vida durante la madrugada de este 2 de octubre.

Una mujer de 35 años fue encontrada sin vida durante la madrugada de este 2 de octubre en un canal del barrio Calderón, en San Martín de los Andes, Neuquén.

El hallazgo se produjo luego de que una vecina alertara a la Policía sobre la presencia de una persona en el agua, en las inmediaciones de una vivienda. Los efectivos acudieron al lugar, retiraron a la mujer del canal y solicitaron la intervención del personal del SIEN, que constató que ya no presentaba signos vitales.

Tras el operativo, se convocó a personal de Criminalística y a la Fiscalía para realizar las pericias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

Quién era la mujer que hallaron muerta en San Martín de los Andes

La víctima de 35 años fue identificada como Cintia Ríos. Fuentes judiciales indicaron que el fiscal del caso, Hernán Scordo, recibió durante la tarde el informe preliminar de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

De acuerdo con esa información, quedó descartada la intervención de una tercera persona y tampoco se encontraron indicios de violencia.

Sin embargo, todavía no se pudo establecer de manera definitiva la causa de muerte. Por ese motivo, el Cuerpo Médico Forense solicitó estudios complementarios de anatomía patológica que permitirán precisar el resultado.

Una persona detenida quedará en libertad

Durante la mañana, el fiscal había ordenado la detención de una persona en el marco de la investigación. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que quedará en libertad en las próximas horas.

La decisión se tomó luego de analizar la información reunida hasta el momento por el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, entre ella las imágenes de cámaras de seguridad y los elementos secuestrados durante el allanamiento realizado en una vivienda.

A estos elementos se sumó el resultado preliminar de la autopsia, que, según indicaron las fuentes, no aportó elementos que permitan sostener la necesidad de mantener la detención.

La investigación continúa a la espera de los estudios complementarios que permitirán establecer con precisión las circunstancias y la causa de la muerte de Cintia Ríos.