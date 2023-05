Lo que debe hacer el Estado

Daniel E. Gutiérrez DNI 13.655.379

Neuquén

Tengo en claro que, en todos los países del mundo y Argentina es todavía uno de ellos, los gobernantes debieran prestar clara preocupación y ocupación en – fundamentalmente y todos al mismo nivel – educación, salud, seguridad y justicia.

También tengo presente que toda nuestra dirigencia política se esmera en demostrar que se ocupan de ello y que forman parte de su plataforma de gobierno.

Ahora bien, en Argentina ello no es así y desde hace muchos años, todas las familias deben procurarse a su costo, tener una buena educación, adecuado nivel de salud, seguridad y justicia que las amparen. Entonces, la pregunta que sobreviene inmediatamente es……para que pagamos…Impuestos, Tasas y Contribuciones por doquier si en definitiva, los chicos tienen que ir a Colegios pagos – sin entrar a valorizar el nivel educativo que tienen -, costearse una empresa de servicios de medicina prepaga, tener asegurados todos los bienes, colocar alarmas y contratar muy buenos abogados, si uno tiene un problema legal, el que por supuesto se resuelve después de muchos años de espera y burocracia, todo ello en un contexto inflacionario muy pero muy elevado y con los salarios y jubilaciones sumamente deprimidas.

Seguramente las cargas fiscales que abonamos son para “tapar agujeros” de la superestructura de empleados y funcionarios, viáticos y similares que tenemos y donde lo que se recauda fiscalmente nunca alcanza, ¿entonces?

Busquemos una solución que no sea imprimir billetes, mantener una inflación elevada, etc., etc., etc.

No les parece?