Por qué me pueden suspender la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES durante mayo 2024

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se solicitan ante ANSES.-

Las Pensiones No Contributivas (PNC) aportan económicamente a aquellas personas que por diversas razones no se encuentran dentro del sistema previsional argentino, que está bajo la órbita de ANSES, y necesitan ayuda estatal para sostenerse.

Sin embargo, algunas acciones pueden obligar a ANSES a suspender a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC), teniendo en cuenta que no se cumplan algunas de las acciones previstas dentro de la reglamentación de esta prestación.

Así, ANSES advierte que suspende las Pensiones No Contributivas (PNC) en caso de que no se cumplan las obligaciones previstas, si se cita varias veces al beneficiario por algún trámite relacionado y este no va, o si se da alguna circunstancia que habilite la caducidad de la prestación.

En tanto que también se advierte a aquellas personas que cobran la Pensión No Contributiva (PNC) y por incumplimiento de alguno de los requisitos no le corresponde, o si la persona beneficiaria es detenida por la Justicia.

Cabe recordar que, periódicamente, ANSES hace una revisión de las condiciones de los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC), por lo que se ponen bajo análisis estos requisitos para determinar si quien recibe el beneficio debe continuar cobrándolo.

Qué no puedo hacer con la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES

ANSES advierte a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) que la prestación es inembargable y personal, es decir que no se puede dar o ceder a otra persona que no sea quien la solicitó.

De igual manera, tampoco puede venderse la Pensión No Contributiva (PNC) a otra persona, siendo esto causal de retiro al detectarse la irregularidad.

Desde ANSES señalaron también que todos los trámites para solicitar la Pensión No Contributiva (PNC) son gratuitos y personales, salvo casos excepcionales, por lo que no hay que dejarse engañar por ningún gestor.