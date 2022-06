No se hacen responsables

El día 11/03 decido hacer un ahorro por 11 años, mediante un seguro de vida con Zurich Invest Future, ya que me dieron buenas referencias, debiendo aportar todos los meses 300 dólares en pesos argentinos, mediante débito automático de mi tarjeta de crédito.



Lamentablemente me surge un problema al mes siguiente y no puedo continuar con este ahorro. El 17 /04/ aviso a la empresa que le doy de baja al débito automático, explicando los motivos. El 21/04/ la empresa vuelve a debitar de mi cuenta los 300 dólares. Llamo el 21/04 y me dicen que tengo que enviar una nota a mano firmada para que den la baja a mi contrato y que en 10 días me devolverán lo aportado. Envío la nota y al pasar los 10 días no recibo la devolución del dinero. Llamo pero cada vez me dan distintas informaciones, como que ya va a llegar, que no entró la orden de devolución, que tarda en impactar en mi tarjeta 15 días hábiles. Pasaron 3 meses. Es muy triste que usen mi dinero y no se hagan responsables por lo acordado. Lamento la falta de seriedad.



Liliana María R. Sobrero

Junín de los Andes