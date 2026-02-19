Playas: un comentario

Gabriel Trujillo

DNI 20.844.312

BARILOCHE

Claro que contamos con hermosas playas y recursos naturales de toda índole, como así también con gran diversidad de actividades productivas.

Sin dudas somos una de las provincias más ricas, bendecidas y maravillosas de nuestro país.

El problema es simple: una clase dirigente con pocas luces, en el mejor de los casos, que opaca no solo, nuestras maravillas, sino también el potencial de su gente. Una provincia que a pesar de tener todo exhibe una sector productivo hecho pedazos por falta de políticas que permitan el desarrollo y crecimiento: la creación de riqueza. Una provincia endeudada.

Es así como nuestras playas por ejemplo, no alcanzan más que para un tibio reconocimiento, quizás rentado como acción de marketing. Los rionegrinos estamos parados sobre una mina de oro, por donde miremos, que no llega a derramar en la gente. En síntesis: tenemos las mejores playas, gran diversidad productiva, etc; pero la peor gestión de todos los tiempos.

