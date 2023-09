Qué dirigencia política… por favor…

Estaba escuchando la radio, el domingo, y –sinceramente– la mayoría de los representantes políticos a nivel nacional, dan pena.



Por caso, un referente del Partido gobernante, no podía explicar –a requerimiento de la periodista– porque el candidato Sergio Masa no comienza a aplicar ahora su Plan de Gobierno, para resolver el desastre económico, de seguridad interior, etc. que vivimos actualmente en el País… sin palabras…



Otro caso, escuchando a un referente de LLA, cuando la periodista preguntó cómo iban a arreglar todo el desastre económico, subsidios a la energía, planes sociales, etc., etc. nunca dijo nada concreto; solo palabrería teórico de los que los Argentinos estamos muy mal acostumbrados.



Días pasado el candidato presidencial de LLA, cuando le preguntaron porque razón no confrontaba con el Sr. Sergio Massa, se limitó a responder que eso lo iba a hacer en los debates presidenciales… de terror… o ¿hay algo oculto que los Argentinos no sabemos?



De Juntos por el Cambio, también recuerdo que citaron insistentemente que “hace meses que están trabajando” pero no hay demasiadas cosas concretas de que van a hacer y cómo; de su candidato a Ministro de Economía, el Sr. Melconian, no recuerdo que haya citado cuestiones concretas para resolver los problemas de la economía nacional; al respecto, solo recuerdo a mis conciudadanos que el Sr. Melconian fue candidato a Ministro de Economía en la última postulación de Carlos Menem a Presidente de la Nación.



En definitiva, veo que hay de todo como para no ilusionarse demasiado con lo que va a venir… no les parece?

Daniel E. Gutiérrez

Neuquén