Reglas claras en el MPN

Este año electivo será para el MPN, sin dudas, una contienda democrática con distintos escenarios políticos. Uno de ellos es la interna partidaria para elegir los cargos de Junta de Gobierno y Convención. Pero recordando la frase “todo tiene que ver con todo”, vamos a vivir una interna con la presentación de una sola lista de color que, políticamente, es la nada misma, pues da imagen de poca representatividad.

No es bueno conducir un partido sin minorías, no es bueno que no se pueda discutir internamente el funcionamiento del MPN como ocurrió en este período de gestión en el partido, no será bueno que no haya otras voces y opiniones para mejorar el funcionamiento del MPN.



Por ello, las autoridades partidarias que asuman, de las cuales muchos integrantes tienen función en el gobierno, deberían comprender la responsabilidad que tendrán en la internas a cargos electivos de gobierno para el 2023, y actuar en forma imparcial como responsables del control y supervisión del acto eleccionario, tendiente a garantizar y defender los resultados y la representatividad de las listas que se presenten, respetando la voluntad de los votantes.



Que la campaña interna 2023 no sea una acción disciplinadora para con los intendentes a través de los recursos económicos que les corresponden a sus localidades, y puedan elegir libremente una u otra lista. Que los afiliados no tengan la presión de votar a ninguna lista en particular para sostener su trabajo o categoría en el Estado. La transparencia y una elección interna abierta y sin presiones se verán reflejadas en la unión partidaria para enfrentar en la general a otros partidos que competirán por los cargos a gobernador e intendentes, diputados y concejales en el 2023.



Hugo Righetti. Ex concejal y ex convencional del MPN

Neuquén