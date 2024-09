Rusos en el puerto

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

San Antonio Este

Como Rusia es un gran país, al parecer no tiene en cuenta los improperios de Milei. Seguramente por ello no quiere romper relaciones con nuestro pais, no por lastima, sino porque nos aprecian.

Nunca tuvimos problema alguno con la nación que nos ofreció ayuda irrestricta cuando Malvinas y Galtieri -a ordenes de EE. UU. , lo desestimó. Y así nos fue.

El primer barco de ultramar que entro a este puerto fue el Kandava . Y a partir de entonces, Rusia nos compró siempre manzanas, peras y alguna otra cosa, sin exigirnos nada. Ahora tenemos en este puerto al barco mercante Suji-bay, de bandera de Liberia con tripulación rusa, que está cargando 4.183 pallets de fruta o sea unas trescientos cincuenta camionadas.

He tenido oportunidad de conversar con algunos tripulantes que están encantados con la amistad que les trasmití. Porque desde que tenía 3 o 4 años en casa siempre teníamos de comensales a jornaleros rusos que trabajaban en el Ferrocarril Argentino en ese entonces.

Una camaradería que pienso que seguiremos teniendo, aunque Milei despotrique contra el presidente Putin y permita que la embajada de Ucrania haya tomado -según versiones- unos cincuenta “voluntarios” argentinos a los que les ofrece 600 dólares mensuales para trabajo obrero y 1.600 dólares mensuales a los que van al frente. Como católico les digo que Dios los ayude y que no regresen en pedazos y aquí tengamos que ayudarlos como minusválidos, aunque nuestro país nada haya tenido que ver con su reclutamiento. Debieran salir de Argentina sin nuestra ciudadanía, ya que no estamos en guerra con Rusia.

