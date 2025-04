«Era manipulador y le tenía miedo»: dijo la mamá de Nicole Posada en el juicio por el femicidio en Roca

El silencio en el auditorio de la Ciudad Judicial de Roca era absoluto. Pasadas las 8:30, se abrieron las puertas para el ingreso del jurado popular. Doce personas tomaron asiento frente a un caso que causó estupor: el crimen de Nicole Posada, de 27 años, ocurrido en febrero de 2024. En el banquillo de los acusados está Oscar Fernando Carriqueo, su pareja, padre de sus cinco hijos y, según la acusación, el responsable de una década de violencia que culminó en femicidio.

Desde el primer momento, el juicio mostró la crudeza de lo que vendrá: dos versiones enfrentadas. La fiscalía y la querella acusan a Carriqueo de haber matado a Nicole luego de años de maltrato físico, psicológico y control absoluto.

La defensa, en cambio, planteó una «tragedia» ligada al consumo problemático de sustancias, en un contexto de pareja conflictiva, e incluso pone en duda que él haya sido el autor del golpe fatal.

La voz de una madre: «Siempre fue manipulador con ella»

Durante la primera audiencia, Ingrid Posada, madre de Nicole, subió al estrado y su testimonio fue desgarrador. Contó cómo su hija conoció a Carriqueo en 2014, cuando tenía apenas 17 años. «Desde el principio fue manipulador», afirmó.

Relató que al poco tiempo de comenzar la relación, Nicole estuvo desaparecida durante un mes. Cuando reapareció, su cuerpo hablaba: «Estaba toda machucada, quemada, con marcas de ataduras en las manos y en las piernas».

La declaración de Ingrid reveló situaciones extremas. Nicole le contó que durante ese mes estuvo atada, desnuda, encerrada en una casa. Carriqueo, según dijo, le revisaba las partes íntimas por celos, porque creía que ella podía estar con otros. «Lo denuncié, pero me decían que no servía si ella no iba y lo confirmaba«, explicó.

Pese a los intentos de alejarla, las amenazas eran constantes. «Se subía a los techos, nos apedreaba, nos hacía de todo», dijo Ingrid, quien también contó que pidió una restricción perimetral.

Años de terror con golpes, violencia y miedo

Con cinco hijos en común, Nicole permaneció años junto a Carriqueo. Su madre habló de un ciclo repetido de violencia, idas y vueltas, silencios y miedo. «Una vez la golpeó con un casco. Tenía un moretón enorme en la cabeza y las orejas negras«, recordó. Contó que Nicole le decía que estaba cansada y quería irse, pero que siempre volvía porque tenía miedo.

Ingrid también reveló detalles perturbadores que su hija le confió: «Me contó que vio cosas muy feas». Dijo que en los últimos días Nicole quería alejarse, pero Carriqueo no la dejaba. «La hacía pedir plata en la calle, afuera de un supermercado, mientras él la esperaba sentado y le sacaba todo», relató.

El foco en el consumo problemático: la estrategia de la defensa

El abogado defensor, Oscar Mutchinick, intentó establecer otra línea narrativa. Preguntó a la madre de Nicole si su hija consumía marihuana antes de conocer a Carriqueo, como parte de un intento de mostrar que la víctima también tenía un consumo problemático desde antes.

Es que, minutos antes, Mutchinick planteó -en sus alegatos de apertura- que la muerte pudo haber sido un accidente dentro de un contexto de adicciones y relaciones violentas.

Pero para la fiscalía y la querella, la historia es clara: hay un patrón de violencia sistemática, hay control, hay manipulación y hay miedo. Y hay un final trágico. «Este caso encuadra claramente en la figura de femicidio», fue la conclusión de los representantes de la acusación.

Lo que vendrá en el juicio

A lo largo de la semana, desfilarán por el estrado 27 testigos: la hermana de Nicole, médicos forenses, personal de emergencias, vecinos. Se esperan testimonios sobre la escena del crimen, el estado del cuerpo de Nicole, la dinámica de la relación y los consumos.

También se analizarán pericias, autopsias y llamadas al 911. El jurado deberá decidir si lo que ocurrió fue un femicidio con años de antecedentes, o si, como sostiene la defensa, se trata de una tragedia sin culpable claro, en el marco de un entorno de consumo y violencia mutua.

El juicio finalizará este viernes, cuando el jurado popular emita su veredicto. Doce personas que no son jueces de carrera, pero que representan a la comunidad, deberán resolver si Oscar Carriqueo es culpable o no culpable del hecho por el que está acusado. Un fallo que no devolverá la vida de Nicole, pero que puede marcar un mensaje hacia adelante.