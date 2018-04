Temática con anuencia social

Los diez temas que presentan licencia social y que han sido astutamente impuestos por el gobierno nacional son los siguientes: 1)Combatir la delincuencia -a cualquier costo- aunque sea con métodos impropios (caso Chocobar) 2) Posible suspensión de la atención sanitaria para los ciudadanos extranjeros en el país. 3) Interrupción generalizada de planes sociales y-o pensiones igualando a los beneficiarios 4) La despenalización del aborto. 5) Implementación de severos métodos represivos ante la presencia de piquetes populares. 6) Separación de los cargos públicos de sus funcionarios políticos cuestionados o procesados. 7) Difusión pública de los aportes económicos a la Iglesia Católica 8) Fortalecimiento militarizado en las zonas de frontera 9) Difusión reiterativa desmedida sobre la herencia recibida. 10) Inicio de guerra mediática contra el gremialismo. La mayoría de estos puntos disponen de “Licencia Social”, son aceptados con agrado por la mayoría del colectivo. ¿Qué ciudadano común no está en contra de los piquetes? ¿Quién quiere a los gremialistas argentinos?; ¿Quién desea que un obispo perciba $ 45.000 de sueldo?; ¿Cuántos queremos la atención sanitaria a extranjeros en nuestros hospitales?; etc. Entonces existe generación de hechos y-o políticas que disponen de la anuencia por parte de la mayoría ciudadana. Pero la realidad actual sopesa más: la grave situación del país, con una inflación que fagocita los salarios de los trabajadores; la insensibilidad hacia los más necesitados; la progresiva inseguridad y aumento con la pobreza; la carencia de un programa estable de gobierno y la incapacidad de gobernar han generado el descreimiento popular, que no facilitará el camino hacia su continuidad.

Miguel Ángel Knecht

DNI 14.727.625