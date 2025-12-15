Tania Plaza

CIPOLLETTI

Hoy escribo porque es fin de año y porque, en medio de balances y exigencias, vale la pena recordar que somos seres humanos. Vivimos en una sociedad que nos pide ser funcionales todo el tiempo, estar siempre ocupados, rendir sin pausa. A muchos hombres se les enseñó que no deben llorar, que expresar emociones es sinónimo de debilidad.

A muchas mujeres se les sigue exigiendo que cuiden, que sostengan, que posterguen sus propios proyectos. Algunas no pueden trabajar, otras no pueden salir de relaciones difíciles.

Pero pocas veces se dice que todos vivimos luchas internas, batallas silenciosas que no siempre se ven, pero que pesan. Detrás de cada persona hay una historia, un cansancio, una emoción que merece ser escuchada. Escribo con la esperanza de que construyamos una sociedad más empática y respetuosa, donde los vínculos y los espacios de trabajo no dañen la salud mental. Porque no hay productividad, éxito ni futuro posible si no hay bienestar.

Que este fin de año nos encuentre más humanos. Tratarnos bien también es una forma de amor.

