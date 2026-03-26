Nueva Ley de Emergencia en Discapacidad: ¿cómo afectará a las Pensiones No Contributivas y sus beneficiarios?

El Ministerio de Salud, mediante la Secretaría Nacional de Discapacidad, formalizó el mecanismo para adaptar las antiguas prestaciones al nuevo régimen de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N°27.793). Este proceso de «conversión de oficio» alcanza a todas las Pensiones No Contributivas (PNC) liquidadas con anterioridad a la vigencia de la norma.

Según lo establecido en el Boletín Oficial, el Estado busca dotar de precisión administrativa a la ayuda social de las Pensiones No Contributivas, cruzando datos interministeriales para clasificar los casos según su complejidad. A pesar de las controversias judiciales por la reglamentación de la ley, el organismo garantizó que los beneficiarios actuales seguirán percibiendo sus haberes de forma transitoria hasta que se dicte la resolución final de cada legajo.

Ley de Emergencia en Discapacidad: los tres universos de la conversión de oficio de las Pensiones No Contributivas

La implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad divide a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) en tres categorías operativas (A, B y C). Esta clasificación depende de la consistencia de la información que el Estado posee sobre cada beneficiario y define el nivel de intervención que se requerirá:

Universo A (Conversión simplificada) : casos sin inconsistencias relevantes donde la transformación al nuevo régimen es directa.

: casos sin inconsistencias relevantes donde la transformación al nuevo régimen es directa. Universo B (Validación reforzada) : situaciones que requieren un contraste de información más profundo entre organismos.

: situaciones que requieren un contraste de información más profundo entre organismos. Universo C (Conversión compleja): casos con inconsistencias que podrían requerir la intervención directa del titular para aportar pruebas o documentación adicional.

Pensiones No Contributivas (PNC): plazos y notificaciones ante inconsistencias

Para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) que presenten datos contradictorios en este relevamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el procedimiento fija reglas claras de defensa. Si la Secretaría Nacional de Discapacidad detecta fallas en los requisitos, notificará al titular, quien tendrá un plazo de 30 días hábiles para presentar la documentación respaldatoria.

Es fundamental cumplir con este término, ya que la falta de respuesta habilita al organismo a suspender el trámite y, eventualmente, iniciar el proceso de caducidad de la prestación según el Decreto 432/97.

Garantía de cobro de las Pensiones No Contributivas y vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Ante la incertidumbre que generan estos cambios, la Resolución 1/2026 lleva tranquilidad sobre la continuidad del ingreso. Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) seguirán cobrando mensualmente mientras se desarrolla la auditoría. La norma subraya que el pago transitorio se mantendrá hasta que se formalice el acto administrativo de conversión individual.

Este proceso ocurre en un contexto legal complejo, tras el fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, obligando al Gobierno a reglamentar la norma para asegurar la trazabilidad y transparencia en la administración de los recursos destinados a la protección social.