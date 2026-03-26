Sobre la licitación del vertedero en Bariloche

Jorge Rojas DNI 11293676

SAN CARLOS DE BARILOCHE

Parece mentira que se quieran cambiar las cosas tan fácilmente.

Negar que es un servicio esencial, realmente debería marcar la destitución de los concejales, faltan a la verdad y al sentido común, en defensa de su intención, como la mayoría de las veces, que es hacer lo que quieren, eludiendo la ley.

Y eso es causal de destitución.

Fuera de eso la pobreza de nuestros gobernantes anteriores y actuales, que no pueden lograr un servicio esencial. Copien de los mejores. Vean ciudades q han tenido éxito, simple y busquen el dinero para hacerlo.