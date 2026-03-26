Sin la casa en el country, ni el departamento en Caballito: qué bienes declaró Manuel Adorni

En una conferencia de prensa cargada de tensión en la Casa Rosada, Manuel Adorni intentó dar por cerrada la controversia sobre su evolución patrimonial.

El Jefe de Gabinete aseguró que su patrimonio es fruto de 25 años en el sector privado y buscó cerrar la polémica por los viajes en aviones privados y la presencia de su esposa en comitivas oficiales. “No tengo nada que esconder”, afirmó el funcionario, aunque evitó dar detalles técnicos para —según sus palabras— no interferir en la causa judicial que hoy tramita en los tribunales federales.

“Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado. Lo demás son conjeturas”, sentenció el ministro coordinador, desestimando las denuncias que lo vinculan con bienes no registrados.

El salto patrimonial de Manuel Adorni: de $61 a $107 millones

Según la última presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA), los activos de Adorni crecieron un 76% durante su primer año de gestión. Sin embargo, el «corazón» del informe contable no está en lo que tiene, sino en lo que debe.

Sus pasivos saltaron de $34 millones a $95,4 millones (un aumento del 178%). El dato llamativo es que el dinero se le debe a cuatro personas de su círculo íntimo: su madre (Silvia Pais), su contadora y dos sucesiones familiares.

La Justicia investiga si estas deudas con familiares son reales o si funcionan como un mecanismo para justificar un nivel de vida que no coincide con sus ingresos declarados.

Los inmuebles declarados por Manuel Adorni: ¿Dónde vive el Jefe de Gabinete?

En los papeles oficiales, Adorni declaró ser dueño del 50% de un departamento de 115 m² en CABA (comprado en 2014) y del 100% de una propiedad en La Plata (recibida por donación en 2016). La valuación fiscal de ambos supera los $38 millones.

La controversia, sin embargo, sigue fija en el Country Indio Cuá Golf Club.

Mientras la diputada Pagano sostiene que allí se construyó una casa de dos plantas a nombre de su esposa, Adorni es tajante: “Vivo en Caballito”.

Se trataría de una propiedad ubicada sobre la calle Miró al 500 y, al igual que una vivienda en un country, no figuraría en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción.

El recambio de vehículos también forma parte de la radiografía patrimonial:

Baja: se desprendió de un Renault Captur 2019.

se desprendió de un Renault Captur 2019. Alta: incorporó una Jeep Compass modelo 2021, valuada en $11,3 millones.

En cuanto a su liquidez, el vocero presidencial informó tener US$ 42.500 en efectivo y otros $2,4 millones en pesos. Además, mantiene una cuenta en Estados Unidos con US$ 6.220 y bienes del hogar por otros $3,6 millones.

Con información de Chequeado.