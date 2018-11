Un líder responsable

Todos alguna vez fuimos los máximos responsables de algo, quizás de una vida, una familia, una comunidad, una empresa, un proyecto; y todos sin excepción, tuvimos alguna vez que asumir el peso de esa responsabilidad. Y hablo de “responsabilidad”, no de culpa. Todos, muy lejos de ser invencibles, golpeados como los demás por lo que no supimos o pudimos evitar, tuvimos que olvidar pena o dolor para pintarnos ese gesto que contuviera a los nuestros y les devolviera la calma y esperanza de alguna mejoría. Todos alguna vez nos cuestionamos elecciones que inevitablemente cambiaron la suerte de todas las vidas sujetas a nuestra decisión y aceptamos los reclamos, dudas, enojos o alegrías que obtuvimos en respuesta. Hay puestos y roles sociales que obligan a quien lo ocupa a dejar de lado su egoísmo, a sacrificar su yo por el bien de otros. En un altruismo tal vez mentido ese raro capitán de tribu sabe que sólo un accidente le confirió el mando y que cuando ya no pueda velar por el bien de todos será reemplazado por el más fuerte. Nadie quedará atrás en sus filas, ni por edad, ni por enfermedad o torpeza, porque el “todos” no admite omisiones ni consiente privilegios. Todos los animales sociales lo saben, pero al parecer los argentinos lo olvidamos constantemente.

Las sociedades, humanas o no, precisan de un líder real para sobrevivir. También Argentina.

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863