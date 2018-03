Un poco de historia y economía

En los últimos 40 años, Argentina tuvo varias crisis, todas por no hacer las reformas estructurales. En 1975 el “Rodrigazo”, que no fue otra cosa que tratar de poner un mínimo de orden fiscal al desastre que había dejado José Ber Gelbard. En 1981 se produjo el fin de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz que consistió en tomar deuda para financiar el déficit fiscal. En 1982 la licuación de pasivos. En 1987 la estampida cambiaria y el fin del Plan Austral por falta de reformas estructurales que permitieran el equilibrio fiscal. En 1989 la hiperinflación. En diciembre de ese mismo año el plan Bonex para cancelar el gasto cuasi fiscal. En el 2001/2002 el corralito, default, crisis institucional con 5 presidentes en una semana, devaluación, confiscación de los depósitos, caída del 15% del PBI y salto de la pobreza. Recordemos que esta última crisis se produjo por no darle soporte político a Ricardo López Murphy para que bajara el gasto público en u$s 3.000 millones. Tantas crisis y no aprendemos que no hay magia financiera, cambiaria o monetaria que pueda evitar la reforma del Estado y la baja del gasto público. Pero claro, en Argentina opinan sindicalistas, empresarios, políticos, periodistas, ingenieros, el taxista y hasta mi tía Clotilde sobre cómo arreglar el problema económico.

Me parece que si el gobierno realmente quiere solucionar el problema económico tiene que dejar de lado los discursos tipo relato de lo bien que vamos y empezar a hacer docencia para que todos entiendan el delicado problema en que estamos metidos. Debería dejar de lado el discurso triunfalista y poner un mínimo de orden en este caótico debate económico en el que todos opinan y pocos conocen la profundidad del problema que tenemos.

Joaquín Bertrán

DNI 5.433.822