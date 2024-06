Un sistema inédito

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

General Roca

Regenerativo, inductivo, capacitivo, resonante. Es el principio para motores eléctricos implementado por mí por primera vez en el mundo, es inédito y no tiene antecedentes previos ni posteriores al mismo. Al mismo (principio) se lo podría cotejar con un láser óptico en este caso. Laser porque el principio, concatena todas las pequeñas potencias de todas las componentes individuales (distintos tonos de audio y frecuencias un poco más altas) del vasto contenido armónico del pulso reactivo, en un único tono (o frecuencia de audio) pero de una potencia miles de veces superior a a algunos de los componentes del vasto contenido armónico del pulso reactivo original. Este tono resultante por ser de potencia se puede procesar debidamente y reinyectar al sistema. Este proceso y no otro es el que produce el notable aumento de rendimiento en los motores eléctricos. Repito no hay otra manera de que los motores rindan más.

Con el proceso regenerativo, inductivo, capacitivo, resonante en motores eléctricos como un láser acústico en este caso, porque repito para que quede claro, el principio mencionado suma todas las pequeñas potencias de los tonos individuales del vasto contenido armónico del pulso reactivo, logrando de esta manera un único tono que está en el rango de audio de una potencia miles de veces superior a algunas de las pequeñas potencias del contenido armónico del pulso reactivo original, el tono de audio se procesa y luego se reinyecta al sistema, es lo que produce el notable aumento de rendimiento del motor. No hay otra manera de obtener el mismo resultado y digo también que el sistema no puede mejorarse.

El método o sistema está explicado técnicamente y muy detalladamente en blocks numerados 51, 52, 53, 55 y está explicado en el sumario de invención columnas 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13. Los blocks se van intercalando de a dos a medida que se desarrolla el proceso. Los blocks son ciegos, para desvincular el proceso de cualquier circuito eléctrico. Porque si cualquier circuito eléctrico, después que se corta la corriente que alimenta loas campos del motor da origen a un proceso oscilatorio entre la (L) del campo del motor y un capacitor (C) que podríamos llamar de recuperación, dicho circuito estaría comprendido en mi sistema.