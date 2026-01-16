ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Cartas

Una propuesta fallida

Carta de Lector

Por Carta de lector

Fabián Claudio Córdoba, DNI 20.248.059

INGENIERO JACOBACCI

Hace tiempo, la Secretaría de Cultura del Gobierno de Río Negro, lanzó una propuesta denominada “Homenaje colectivo a Osvaldo Soriano y al fútbol rionegrino”. Había que escribir y compartir historias de potreros,  tribunas, etc…

Me tomé el trabajo de buscar entre mis hojas amarillentas, montón de anécdotas, historias y fotos, para terminar eligiendo, creo la más bonita para compartirles, “Primera copa de camp”. La envié al link de la secretaria de cultura, tal como decía. Fue recibida bajo el N° 102631.

De allí en más,  solicité me contaran qué habría sucedido, pero nunca más se pusieron en contacto, mandé mail en dos oportunidades,  en el mes de diciembre/25. Nada. Veo una irresponsabilidad de esa cartera del Gobierno de la Provincia que al solicitar información, en la que así como yo, muchos aficionados al fútbol,  dedicaron tiempo para relatar y realizar una compilación de historias y datos, que  realmente, ni siquiera, sean un poquito responsables. 

Gracias DIARIO RIO NEGRO


Fabián Claudio Córdoba, DNI 20.248.059

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios