Una propuesta fallida
Fabián Claudio Córdoba, DNI 20.248.059
INGENIERO JACOBACCI
Hace tiempo, la Secretaría de Cultura del Gobierno de Río Negro, lanzó una propuesta denominada “Homenaje colectivo a Osvaldo Soriano y al fútbol rionegrino”. Había que escribir y compartir historias de potreros, tribunas, etc…
Me tomé el trabajo de buscar entre mis hojas amarillentas, montón de anécdotas, historias y fotos, para terminar eligiendo, creo la más bonita para compartirles, “Primera copa de camp”. La envié al link de la secretaria de cultura, tal como decía. Fue recibida bajo el N° 102631.
De allí en más, solicité me contaran qué habría sucedido, pero nunca más se pusieron en contacto, mandé mail en dos oportunidades, en el mes de diciembre/25. Nada. Veo una irresponsabilidad de esa cartera del Gobierno de la Provincia que al solicitar información, en la que así como yo, muchos aficionados al fútbol, dedicaron tiempo para relatar y realizar una compilación de historias y datos, que realmente, ni siquiera, sean un poquito responsables.
Gracias DIARIO RIO NEGRO
